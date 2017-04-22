В Берлине мужчина оштрафован за 7 000 звонков в полицию

22.04.2017 10:42 · 0 комментариев

«Извините, мой кролик заболел», – под этим предлогом и по другим курьезным поводам один мужчина в прошлом году звонил в берлинскую полицию более 7000 раз. В среднем он набирал 20 раз в день номер 110, но это не были экстренные случаи.

Теперь берлинскому любителю поговорить пришлось отвечать в административном суде. Расплата оказалась горькой: он должен заплатить штраф 4500 евро за злоупотребление звонками на экстренный номер.

Как сообщает «Berliner Zeitung», приговор в отношении мужчины вынесен 27 марта. Этим случаем полиция хочет привлечь внимание к ненужным экстренным звонкам.

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