Партия Зеленых планирует новую систему переработки отходов

22.04.2017 10:41 · 0 комментариев

В случае своего участия в правительстве после выборов в Бундестаг партия Зеленых намеревается упразднить «желтый контейнер» и ввести новую систему сортировки мусора. «Разделение мусора должно стать проще», заявила кандидат от партии Катрин Геринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) изданию «Bild am Sonntag».

Ее партия хочет ввести единую для всей страны систему сортировки и переработки мусора и тем самым «общий для всей Германии контейнер для ценных материалов». Как сказала Геринг-Эккардт, в него будет собираться «все, что можно переработать: от сковородки до стаканчика из-под йогурта». Только благодаря этому можно дополнительно переработать 450 000 тонн мусора в год.

Всеобщее введение контейнера для ценных материалов планировала еще федеральный министр окружающей среды Барбара Хендрикс (Barbara Hendricks). Однако между муниципалитетами и частными предприятиями по утилизации не было консенсуса по поводу того, кто должен забирать желтые пакеты или контейнеры. Согласно планируемому Закону о многоразовом использовании и упаковке (Mehrwert- und Verpackungsgesetz) муниципалитеты должны принять решение о том, будут ли они вводить контейнеры для ценных материалов.

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