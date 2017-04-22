В 2017 году Ангела Меркель не попала в список 100 самых влиятельных людей года

22.04.2017 10:39 · 0 комментариев

В 2015 году американским новостным изданием «Time» канцлер Ангела Меркель была названа «Человеком года». В своем обосновании журнал описал ее даже как «канцлера свободного мира». Однако теперь, полтора года спустя, престижный журнал полностью проигнорировал Меркель.

В традиционном списке «Time» 100 самых влиятельных людей года Меркель не появилась впервые с 2013 года. Почему в этом году в этом списке нет канцлера, остается неясным.

На месте Меркель собрались многие новички. В частности, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй (Theresa May), которая отвечает за вывод Великобритании из ЕС. Или президент Филиппин Родриго Дутерте (Rodrigo Duterte), который после своего вступления в должность расстрелял 7000 человек, так как они были наркоторговцами. И, конечно, новый президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Именно он заменил Меркель в 2016 году как «Человек года».

"Человек года", Time, Меркель