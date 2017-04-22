Федеральное правительство предостерегает от раскола общества

22.04.2017 10:37 · 0 комментариев

Федеральное правительство предостерегает от слишком сильного разделения общества на бедных и богатых. «Если различия между бедными и богатыми станут слишком большими, и приобретенное богатство будет восприниматься преимущественно как непродуктивное, это может уменьшить признание экономического и общественного порядка», говорится в новом отчете о бедности и богатстве федерального правительства. Для людей очень важно, «чтобы они и их дети могли улучшить или, по крайней мере, сохранить достигнутый статус». Если возникнут сомнения, «это может привести к неуверенности во всех слоях общества», констатировало правительство.

В анализе под названием «Lebenslagen in Deutschland» указано, однако, что, по данным исследования, «профессиональная вертикальная мобильность снизилась от поколения к поколению». Родившимся в 1960 году чаще удавалось, «преодолеть низкий профессиональный или образовательный статус родительского поколения и подняться, как минимум, до среднего статуса». Но вероятность совершить это для родившихся в период между 1970 и 1986 гг. «наполовину ниже».

Отчет, который представляется в пятый раз, составляется, в основном, федеральным министерством труда (Bundesarbeitsministerium). Правительство, однако, указывает и на некоторые социальные проблемы и перекосы. Так, с 2013 г. по 2016 г. количество взрослых «с высокой интенсивностью задолженности выросло с 3,79 до 4,17 миллионов человек». Безработные длительное время получили «непропорциональную» выгоду от бума на рынке труда в Германии. Кроме того, отстает повышение зарплат в сфере оказания услуг.

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