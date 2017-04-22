Немецкая система здравоохранения является лучшей

22.04.2017 10:36 · 0 комментариев

Система здравоохранения в Германии, по данным исследования Ассоциации частного больничного страхования (Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV)), является лучшей в Европе. В европейском сравнении немецкая система здравоохранения предоставляет застрахованным пациентам более короткие сроки ожидания, более быстрый доступ к инновативным лекарствам, свободный выбор врача, а также обширный каталог услуг. Это следует из результатов исследования Научного института PKV (WIP).

В соответствии с результатами исследования, 76 процентов пациентов в Германии получают возможность посетить врача в день обращения или на следующий день. В странах, которые часто сравнивают с Германией, эта квота ниже: в Нидерландах около 63 процентов, в Швеции около 58, а во Франции около 57 процентов. Ожидать два или больше месяца посещения врача- специалиста в Германии приходится только трем процентам респондентов. В Нидерландах таких семь процентов, в Швейцарии — девять, а в Норвегии — 28 процентов.

Между допуском к использованию и выходом на рынок инновативных лекарств в Германии проходят 3,5 месяца, в Великобритании — 3,9, в Нидерландах — 9,7, а в Испании почти 16. Показателем удовлетворенности пациентов их системой здравоохранения является также лечение за границей. В европейском сравнении готовность ехать за границу для медицинского лечения очень сильно варьируется. В Нидерландах, по данным исследования, она является самой высокой и составляет 66 процентов, а в Германии самой низкой — 11 процентов.

врачи, здравоохранение, лечение, медицина