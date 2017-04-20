Берлинская школа запретила учительнице носить крестик

20.04.2017 09:28 · 0 комментариев

Учительнице в государственной школе в Берлине запретили носить крестик на шее, рассказал местный пастор. Священник Карстен Минкнер рассказал, что женщина на встрече с ним предоставила ему письменное распоряжение директора школы берлинского района Веддинг. Синод местной евангелической церкви начал расследование инцидента, сообщает www.regions.ru.

Руководство школы потребовало от учительницы снять крестик, ссылаясь на закон, запрещающий госслужащим носить религиозные символы на работе, сообщает «Би-Би-Си».

В 2012 году четыре британских христианина, утверждающие, что они потеряли работу в результате дискриминации по религиозному признаку, обратились в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Среди истцов была сотрудница British Airways Надии Эуэйда, которую начальник отправил домой, после того как она отказалась снять цепочку с крестиком, и медсестра Ширли Чаплин, которую из-за крестика перевели на работу, не связанную с обслуживанием больных. ЕСПЧ постановил, что права Эуйэды были нарушены, и присудил ей компенсацию. В то же время суд не обнаружил нарушения прав Ширли Чаплин, согласившись с тем, что цепочка с крестиком нарушала правила безопасности и могла причинить вред здоровью пациентов.

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