В Германии подешевело молоко из-за контрсанкций России

20.04.2017 09:26 · 0 комментариев

В Германии понизились цены на молоко и молочные продукты из-за эмбарго, которое ввела Россия в ответ на санкции Евросоюза. Об этом заявил председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Петер Рамзауэр, передает Интерфакс.

«Сельскохозяйственный сектор Германии страдает от контрсанкций. Например, цены на молоко в стране упали из-за контрсанкций», – сказал Рамзауэр.

Он заверил, что если спросить немецких фермеров о российском эмбарго, то они скажут: «Снимите эти ужасные санкции, тогда Россия снимет свои контрсанкции».

«Я был в ГУМе и видел там все виды сыра, в том числе швейцарский. Но при этом немецкого сыра там не было», – добавил Рамзауэр.

Парламентарий отметил, что «некоторые сферы в Германии очень сильно пострадали». «И именно поэтому нам нужно ускориться на пути снятия санкций и делать это поэтапно», – заключил он.

korrespondent.net

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