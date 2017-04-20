Ubisoft откроет две студии в Европе

20.04.2017 09:23 · 0 комментариев

Компания Ubisoft, которая специализируется на разработке и издании компьютерных игр, заявила о намерении открыть еще две студии в Европе. Новые офисы планируется расположить во Франции и Германии.

Во Франции новая студия откроется в городе Бордо, а в Германии – в Берлине. В первый год работы офисов Ubisoft появится более ста рабочих мест. Сотрудники будут привлечены к работе над наиболее крупными франшизами компании. Об этом рассказала Кристин Бургесс-Квемард, исполнительный директор международного направления компании.

Французская студия, которая расположится неподалеку от Парижа, займется поддержкой следующих игр: Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Steep и Just Dance. А новое подразделение Ubisoft в Берлине объединит силы с Blue Byte, другой немецкой студией, которая занималась разработкой Anno и The Settlers. Вместе они начнут работать над проектом, который еще не был анонсирован. Согласно слухам, новинка относится к популярной франшизе ААА-класса.

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