Германия в марте установила рекорд генерации «зеленой» энергии – 41% в энергобалансе

20.04.2017 09:21 · 0 комментариев

В марте Германия произвела 19,5 ТВт⋅ч возобновляемой энергии, что составило более 41% всего произведенного в стране электричества. Это рекордный показатель. При этом выработка ядерной энергии снизилась до минимальной отметки с 1970-х годов, хотя с 2015 года ни одна атомная станция в ФРГ не была отключена, пишет CleanTechnica.

В марте Германия также поставила рекорд суточной генерации энергии ветромощностями. 18 марта выработка ветряной энергии достигла 38,5 ГВт⋅ч, что на 0,5 ГВт⋅ч больше, чем предыдущий рекорд, установленный 22 февраля 2017. Всего же в марте солнечные и ветряные мощности сгенерировали около 12,5 ТВт⋅ч электроэнергии.

Выработка энергии биомассы также была на высоком уровне — 4,5 ТВт⋅ч, но побить предыдущий рекорд, установленный в декабре 2014 г. — 4,8 ТВт⋅ч, не удалось. Объем электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями в Германии, также вырос в марте на 50% по сравнению с февралем.

К 2050 году в целях выполнения Парижского соглашения по климату Германия планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии и сократить выбросы углекислого газа не менее, чем на 95%. В конце 2016 года ВИЭ покрывали около 32% всей потребляемой в Германии электроэнергии.

24news.com.ua

возобновляемые источники, электричество, энергия