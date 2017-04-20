Экологические группы подали иск против мега-грузовиков

20.04.2017 09:19 · 0 комментариев

Экологические группы хотят отменить допуск спорных мега-грузовиков на немецкие дороги с помощью иска. Немецкая Ассоциация экологической помощи (Deutsche Umwelthilfe), Ассоциация по защите окружающей среды и природы (Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)) и Железнодорожная ассоциация (Allianz pro Schiene) критикуют в Берлине разрешение, выданное в начале года министром транспорта Александером Добриндтом (Alexander Dobrindt), как противоречащее законодательству ЕС. Превышение указанных максимальных размеров для грузовых автомобилей возможно только в исключительных случаях или в фазе испытаний.

Добриндт принял решение о том, что несколько типов грузовиков-длинномеров теперь, после нескольких лет полевых испытаний, имеют право регулярно ездить по дорожной сети длиной около 11 600 км. Ассоциации жалуются, что движение грузовиков будет и дальше удешевляться, что наносит ущерб грузовым перевозкам по железной дороге. Иск был подан в Берлинский административный суд.

Добриндт сделал положительное заключение после теста с гигантскими грузовиками, которые могут быть длиной до 25,25 метров, т.е. на 6,50 метра длиннее, чем допускается обычно. Федеральное ведомство дорожного движения (Bundesanstalt für Straßenwesen) пришло к выводу, что две поездки длинномерных грузовиков могут заменить три поездки обычных грузовиков. При этом экономится топливо и уменьшается выброс CO2. Для трех из пяти видов грузовиков были отменены ограничения по времени.

грузоперевозки, длинномерные грузовики, мега-грузовики