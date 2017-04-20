Жители Германии заплатили за отопление значительно больше, чем в прошлом году

20.04.2017 09:17 · 0 комментариев

Эта зима в большинстве регионов Германии была более суровой, чем в прошлом году. Из-за этого расходы на отопление были выше. Особенно это коснулось потребителей, которые использовали для отопления мазут. Прежде всего, в ноябре и декабре этого года было холоднее, чем в прошлом году. Как следствие, с начала октября до конца марта домохозяйства вынуждены были использовать примерно на 12 процентов энергии больше, чтобы содержать свои квартиры в тепле, сообщает портал Verivox.

Среднее домохозяйство в доме на одну семью платило, согласно данным Verivox, примерно 1000 евро. Однако в действительности расходы зависят не только от предложения поставщика, но также и от качества дома и отопительной системы, местного климата и индивидуального отношения. Около половины квартир в Германии отапливаются газом.

Тому, кто отапливал свои помещения и нагревал воду, используя мазут, пришлось этой зимой заплатить значительно больше, чем в отопительном сезоне прошлого года, когда цены к тому же были чрезвычайно благоприятными. За прошедшие 12 месяцев мазут для отопления подорожал примерно на четверть. В январе и феврале прошлого года цена на мазут для отопления опустилась ниже 40 евро за 1000 литров (при приобретении 3000 литров). Этой же зимой цена находилась, в основном, в диапазоне от 55 до 60 евро. Эксперты Verivox рассчитали, исходя из этого, что расходы на отопление в этот отопительный период были на 42 процента выше, а Check24 считает, что на одну треть.

Расходы на отопление мазутом и газом, таким образом, снова практически сблизились. Газ все еще немного дороже, примерно на три процента. Год назад эта разница составляла около 40 процентов. Цена на мазут для отопления в последние месяцы была очень стабильной, кроме короткого скачка в марте. Будут ли цены снова падать или же подниматься, в значительной степени зависит от развития на рынке сырой нефти и линии поведения нефтяного картеля Opec, который соберется на конференцию в конце мая.

мазут, отопление