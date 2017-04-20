Немецкие фирмы обходятся меньшим количеством руководителей

20.04.2017 09:16 · 0 комментариев

Сотрудникам нужно руководство – по этому вопросу единое мнение на всех предприятиях. Однако какое количество сотрудников приходится на одного руководителя, существенно варьируется в зависимости от страны. Это показывает исследование ученых университетов Цюриха (Zürich) и Кембриджа (Cambridge), проведенное при поддержке Фонда Ханса Беклера (Hans-Böckler-Stiftung). Согласно его результатам, в Германии в среднем значительно меньше руководящих кадров, чем в других странах.

Исследователи сравнили соотношение руководителей и их сотрудников-подчиненных на 22 машиностроительных предприятиях. При этом они изучали, сколько сотрудников приходится в среднем на одного руководителя. Результаты таковы: Германия – 26, Швейцария – 13,6, Великобритания – 10,3, США – 7,1.

Самый низкий показатель на немецких фирмах составляет, по данным исследования, 17,6, а в США самым высоким показателем является около 13. Для исследования ученые обратились к предприятиям, которые работают со сравнимыми технологиями.

В «координируемой рыночной экономике» по примеру Германии необходимо сравнительно небольшое количество руководителей, и потребность в контроле является более низкой. По имеющимся данным, необходимо наличие трех аспектов, чтобы фирма могла обходиться меньшим количеством руководителей: качественное профессиональное образование, высокая доля внутреннего продвижения кадров и представительство работонанимателей.

подчиненные, руководство, руководящие кадры, сотрудники