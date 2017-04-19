Вратарь «Баварии» сломал ногу в матче с «Реалом»

19.04.2017 09:25   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Samir Dzhalilov, YouTube

Видеокадр пользователя Samir Dzhalilov, YouTube

Голкипер немецкого клуба «» Мануэль получил перелом левой стопы во время ответной игры ¼ финала Лиги чемпионов против испанского «Реала». Об этом сообщает пресс-служба «Баварии».

«Бавария» уступила «Реалу» со счетом 2:4 в дополнительное время ответной встречи ¼ финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Мадриде.

Основное время матча завершилось со счетом 2:1 в пользу «Баварии», в первой игре в Мюнхене победу одержал «Реал» (2:1).

Сообщается, что Нойер получил травму во время третьего гола мадридцев, который забил Криштиану Роналду на 15-й минуте первого дополнительного тайма.

Голкипер пройдет медицинское обследование по прибытию в Мюнхен, после чего будет определено лечение.

www.footballtop.ru

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