Вратарь «Баварии» сломал ногу в матче с «Реалом»
19.04.2017 09:25 · 0 комментариев
Голкипер немецкого клуба «Бавария» Мануэль Нойер получил перелом левой стопы во время ответной игры ¼ финала Лиги чемпионов против испанского «Реала». Об этом сообщает пресс-служба «Баварии».
«Бавария» уступила «Реалу» со счетом 2:4 в дополнительное время ответной встречи ¼ финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Мадриде.
Основное время матча завершилось со счетом 2:1 в пользу «Баварии», в первой игре в Мюнхене победу одержал «Реал» (2:1).
Сообщается, что Нойер получил травму во время третьего гола мадридцев, который забил Криштиану Роналду на 15-й минуте первого дополнительного тайма.
Голкипер пройдет медицинское обследование по прибытию в Мюнхен, после чего будет определено лечение.
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Бавария, голкипер, Нойер, травма, футбол
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