Недовольным мигрантам предложили уехать из Европы

19.04.2017 09:23   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Goldfinger200, YouTube

Видеокадр пользователя Goldfinger200, YouTube

Министр финансов ФРГ Вольфганг заявил, что иммигрировавшие в Европу мусульмане, не желающие принять европейский образ жизни, должны понимать, что для них в мире есть места лучше.

Выступая в Берлине, Шойбле сказал, что таким мигрантам, которые не принимают образ жизни в Европе, следует сообщить, что они «сделали неправильный выбор», сообщает РИА Новости.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный вооруженными конфликтами и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 млн. беженцев.

www.euromag.ru

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Anzeige

Присоединяйся!