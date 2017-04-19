Недовольным мигрантам предложили уехать из Европы
19.04.2017 09:23 · 0 комментариев
Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле заявил, что иммигрировавшие в Европу мусульмане, не желающие принять европейский образ жизни, должны понимать, что для них в мире есть места лучше.
Выступая в Берлине, Шойбле сказал, что таким мигрантам, которые не принимают образ жизни в Европе, следует сообщить, что они «сделали неправильный выбор», сообщает РИА Новости.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный вооруженными конфликтами и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 млн. беженцев.
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