Adidas начнет печатать кроссовки на 3D-принтере

19.04.2017 09:21 · 0 комментариев

Для Adidas настает новый этап в деле производства товаров для спорта. В сотрудничестве с калифорнийской компанией и с помощью технологии Digital Light Synthesis немецкий производитель будет печатать подошву для своих кроссовок на 3D-принтере.

Поклонники марки уже сейчас могут выбрать через Интернет цвет и другие параметры новых кроссовок. Как пишет бельгийское издание La Libre, с помощью 3D-печати Adidas сможет выпустить ограниченное количество товара. Подошва кроссовок будет гибкой с тем, чтобы подстроиться под вес и походку каждого клиента.

Компания рассчитывает продать 5000 пар кроссовок в этом году и еще 100 000 в следующем. Для сравнения за один лишь прошлый год Adidas продал 360 млн. пар спортивной обуви, сообщает La Libre.

С ценой и способом продажи 3D-кроссовок производитель еще не определился.

www.euromag.ru

3D-принтер, adidas, кроссовки, спортивная обувь