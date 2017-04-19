Adidas начнет печатать кроссовки на 3D-принтере

19.04.2017 09:21   ·   0 комментариев

Фото с сайта www.euromag.ru

Фото с сайта www.euromag.ru

Для  настает новый этап в деле производства товаров для спорта. В сотрудничестве с калифорнийской компанией и с помощью технологии Digital Light Synthesis немецкий производитель будет печатать подошву для своих кроссовок на 3D-принтере.

Поклонники марки уже сейчас могут выбрать через Интернет цвет и другие параметры новых кроссовок. Как пишет бельгийское издание La Libre, с помощью 3D-печати Adidas сможет выпустить ограниченное количество товара. Подошва кроссовок будет гибкой с тем, чтобы подстроиться под вес и походку каждого клиента.

Компания рассчитывает продать 5000 пар кроссовок в этом году и еще 100 000 в следующем. Для сравнения за один лишь прошлый год Adidas продал 360 млн. пар спортивной обуви, сообщает La Libre.

С ценой и способом продажи 3D-кроссовок производитель еще не определился.

www.euromag.ru

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Anzeige

Присоединяйся!