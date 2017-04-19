В Бремене неизвестные подожгли центр занятости
19.04.2017 09:19 · 0 комментариев
В ночь на вторник, 18.04.2017, неизвестные разместили зажигательное устройство перед дверью центра занятости в Нойштадте (Neustadt) в Бремене. Полиция ищет свидетелей.
Около трех часов на экстренный вызов в полицию поступило сообщение о пожаре возле боковой входной двери объекта на улице Neuenlander Straße. Пожарным удалось сбить пламя с помощью огнетушителя. Двери нанесен ущерб в размере около 12 тысяч евро, но никто не пострадал.
По информации издания «Bild», нападение совершено с применением так называемого «коктейля Молотова». На месте преступления не было оставлено никакого письма с признанием ответственности. Полиция начала расследование и проверку возможных видеозаписей.
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Бремен, поджог, центр занятости
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