В Бремене неизвестные подожгли центр занятости

19.04.2017 09:19 · 0 комментариев

В ночь на вторник, 18.04.2017, неизвестные разместили зажигательное устройство перед дверью центра занятости в Нойштадте (Neustadt) в Бремене. Полиция ищет свидетелей.

Около трех часов на экстренный вызов в полицию поступило сообщение о пожаре возле боковой входной двери объекта на улице Neuenlander Straße. Пожарным удалось сбить пламя с помощью огнетушителя. Двери нанесен ущерб в размере около 12 тысяч евро, но никто не пострадал.

По информации издания «Bild», нападение совершено с применением так называемого «коктейля Молотова». На месте преступления не было оставлено никакого письма с признанием ответственности. Полиция начала расследование и проверку возможных видеозаписей.

Бремен, поджог, центр занятости