Лагард против Меркель: МВФ вместе с Трампом против Германии

19.04.2017 09:17   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

Глава Международного валютного фонда Кристин (Christine Lagarde) выступила с жесткой критикой в адрес Германии. Лагард требует, чтобы Германия использовала свои высокие экспортные излишки для модернизации дорожной сети и расширения банковских возможностей.

Экспортный профицит в размере восьми процентов экономического производства – это слишком много, говорит глава МВФ. Четыре процента являются приемлемым показателем. Более высокие суммы будут негативно влиять на мировую финансовую систему. Лагард высказывает, таким образом, то же мнение, что и президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Он также упрекает немецкую экономику в получении слишком больших излишков.

Кристин Лагард расходится во мнении с федеральным правительством еще по одному вопросу: МВФ будет участвовать в следующем пакете помощи для Греции только тогда, если правительство в Афинах получит уменьшение задолженности. Германия до сих пор все время отказывалась от этого шага.

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