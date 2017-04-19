Германия хочет остановить продажу технологий

19.04.2017 09:15 · 0 комментариев

Федеральный министр экономики Бригитте Цюприс (Brigitte Zypries) (СДПГ) намеревается лучше защитить немецкую экономику от продажи ключевых технологий. «В настоящее время мы разрабатываем экспертное заключение, которое должно прояснить, в какой степени мы можем предварительно проверять в рамках немецкого внешнеэкономического права обширные продажи предприятий», сказала Цюприс изданию «Welt am Sonntag».

Целью является то, чтобы федеральное правительство могло в будущем более широко проверять вхождение иностранных инвесторов, например, из Китая, чем это возможно до сих пор. Сейчас проверки возможны только тогда, когда речь идет о предприятиях, которые производят товары оборонной промышленности или в другой форме касаются национальной безопасности – но не тогда, когда речь идет о других ключевых отраслях промышленности Германии.

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