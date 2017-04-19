Прогноз до 2018 года: немецкая экономика растет

19.04.2017 09:14 · 0 комментариев

Экономика Германии, согласно прогнозам ученых Института макроэкономики и исследования экономики (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK)), в 2017 и 2018 гг. продолжит стабильно расти и создавать сотни рабочих мест. Несмотря на Брексит и ослабление экономики в Китае, эксперты IMK рассчитывают на неизменную динамику роста и дальнейшие рекорды в снижении безработицы.

Немецкая экономика вырастет, по прогнозам IMK, в 2017 году на 1,3 процента, а в 2018 году – на 1,8 процентов. Немного более низкий уровень роста в этом году объясняется исключительно тем, что в 2017 году больше праздников приходится на один и тот же день недели. Если это учесть, то динамика будет одинаковой.

Значение внешней торговли немного снизится, одновременно продолжит повышаться внутренний спрос. IMK прогнозирует, что расходы на частное потребление в 2017 году увеличатся на 1,2 процента, а в 2018 году на 1,5 процентов. Значительно сильнее вырастут в следующем году инвестиции предприятий, а также инвестиции в новое жилье.

Мощный рост экономики, по мнению исследователей IMK, приведет к созданию многих новых рабочих мест, поэтому безработица снова снизится. В 2017 году, по их данным, безработными будут 2,58 миллионов человек, а в 2018 году в среднем 2,49 миллионов человек, что соответствует квоте безработных 5,6 процентов.

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