В Бохуме неизвестные украли в городском парке сотни пасхальных яиц

18.04.2017 09:25   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Täglich Mama, YouTube

Видеокадр пользователя Täglich Mama, YouTube

Приглашая жителей «на поиск яиц и старыми, и малыми в городском парке» и спрятав 5 000 яиц в городском парке, город надеялся, что получится красивая акция. Однако несколько наглых воров разрушили этот план.

Уже около 8 часов 30 минут, по информации газеты «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» («WAZ»), яиц практически не было. Причина в том, что рано утром неизвестные украли в парке яйца целыми мешками. Издание «WAZ» сообщает также о том, что некоторые дети плакали в парке от разочарования.

Пресс-секретарь города Бохум Томас Шпренгер (Thomas Sprenger) возмущен: «Это никуда не годится! Мы хотели доставить радость детям. Очевидно, некоторые люди совершенно неправильно поняли эту акцию».

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