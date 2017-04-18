Немецкое спасательное судно терпит бедствие в Средиземном море

18.04.2017 09:23 · 0 комментариев

Корабль немецкой частной организации помощи в пасхальное воскресенье, 15.04.2017, попал у берегов Ливии в бедственное положение и, по словам пресс-секретаря, является «полностью неуправляемым», потому что на борту находится слишком много людей. Как сообщается на Facebook, в настоящее время «Iuventa» находится с подветренной стороны крупного танкера. Ситуация находится под контролем.

По данным организации, экипаж судна принял на борт около 400 беженцев. Кроме того, в воскресенье вечером, 15.04.2017, еще 400 человек без спасательных жилетов находились на лодках в непосредственной близости от корабля, среди них много женщин и детей.

Теперь сотрудники спасательной миссии ожидают поддержки от экипажа корабля «Vos Hestia», который действует в Средиземном море от благотворительной организации «Save the Children». Как сообщается, корабль должен в ближайшее время прибыть к «Iuventa». Экипаж и беженцы чувствуют себя относительно хорошо в сложившихся обстоятельствах.

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