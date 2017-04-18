Скоро появится немецко-французская эскадрилья

18.04.2017 09:20 · 0 комментариев

Бундесвер намеревается использовать совместно с Францией транспортные самолеты C-130-Hercules и рассчитывать на них при выполнении специальных миссий. Министр обороны Урсула фон дер Лайен (Ursula von der Leyen) подписала соответствующее межправительственное соглашение со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом (Jean-Yves Le Drian).

Совместная эскадра будет располагаться с 2021 года в Эвре (Évreux), к западу от Парижа, в составе шести немецких и шести французских самолетов. Таким образом, обучение и использование будет дешевле. Бундестаг должен принять решение о покупке самолетов в 2019 году.

Франко-немецкое сотрудничество относительно С-130 считается политическим сигналом для усиления военного сотрудничества в ЕС. Однако одновременно Бундесвер пытается также закрыть надвигающуюся нишу, так как в 2021 году старый транспортный самолет типа «Transall» будет выведен из эксплуатации.

C-130-Hercules, самолёты, Франция, эскадрилья