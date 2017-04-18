Число краж со взломом снизилось на 10 процентов

18.04.2017 09:18 · 0 комментариев

Число зарегистрированных квартирных краж со взломом в Германии снизилось впервые за последние десять лет, как сообщает издание «Spiegel». По информации этого новостного издания, со ссылкой на полицейскую статистику преступлений, в прошлом году зарегистрировано 151 000 случаев краж со взломом. В 2015 году полиция зарегистрировала 167 000 таких краж.

Особенно существенно снизились показатели в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Там полиция заявила о снижении на 15,7 процента до почти 52 600 случаев краж со взломом. В Гамбурге, Заарланде и Гессене количество краж уменьшилось также в двузначном процентном диапазоне, снижение почти на десять процентов отмечается в Баден-Вюртемберге. Однако значительно увеличилось количество краж, зарегистрированных в Саксонии-Ангальт и Саксонии.

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