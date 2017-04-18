Железная дорога ищет 8 000 новых сотрудников

18.04.2017 09:16 · 0 комментариев

Deutsche Bahn намеревается принять в этом году на работу 8 000 новых сотрудников и полагается на возрастных претендентов. Шансы получить работу в концерне, по словам директора по персоналу Ульриха Вебера (Ulrich Weber), есть также и у людей старшего возраста. «Перспективу получить работу в Deutsche Bahn имеют как выпускники, так и опытные специалисты старше 50 лет». Железная дорога ищет сотрудников, «которые хотят шаг за шагом сделать железную дорогу лучше». Это вопрос «не возраста, а отношения».

Из новых сотрудников, принятых на работу в 2016 году, около 13 процентов, по данным компании, были старше 50 лет. Особенно популярными профессиями в этой возрастной группе были водители автобусов, уборщики на строительстве и водители локомотивов, а также в сфере обслуживания клиентов на транспорте.

В поисках новых сотрудников немецкая железная дорога запускает через неделю новую кампанию – в Интернете, на плакатах и в рекламных роликах. Концерн снова делает ставку на лица своих сотрудников, а не актеров или моделей.

Deutsche Bahn, железная дорога, сотрудники