В Берлине выходец из Марокко делился своими планами по теракту посольства РФ в Сети

17.04.2017 09:41 · 0 комментариев

В Берлине выходец из Марокко делился своими планами по теракту посольства РФ в социальных сетях. Благодаря этому злоумышленника удалось задержать, тем самым предотвратив преступление буквально в последние секунды.

Об этом информирует издание Bild am Sonntag, однако источник информации, как и комментарии немецких и российских властей, не указывается. Согласно данным агентства, подозреваемый является гражданином Королевства Марокко, имя которого обозначается как Мохаммед Х. Он обсуждал планы атаки в соцсетях, используя несколько псевдонимов.

Так, задержанный намеревался затеряться в толпе среди участников демонстрации, которая проходила перед посольством, и совершить теракт. О его планах узнали немецкие спецслужбы, а затем и полицейские отделения Берлина и Саксонии, федеральное ведомство уголовной полиции и МИД. Спецназ задержал подозреваемого за несколько часов до начала демонстрации. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют его мобильный телефон, чтобы найти доказательства его преступных намерений.

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полиция, посольство РФ, теракт