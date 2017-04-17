Вор украл сумку во время Святой мессы в Альтеттинге

17.04.2017 09:38   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Catholic Sat, YouTube

Видеокадр пользователя Catholic Sat, YouTube

Как раз во время Святой мессы в Страстную пятницу, 14.04.2017, наглый вор оказался в паломническом городе Альтеттинг (Altötting), Верхняя Бавария. В базилике Святой Анны он украл сумочку у одной прихожанки, когда женщина получала перед алтарем причастие. Дама оставила сумку на скамейке. Когда она вернулась, сумка исчезла.

В сумке было около 40 евро наличными, сказал представитель полиции. Кража в базилике, которая вмещает в общей сложности 8 000 посетителей и была полностью заполнена в Страстную пятницу, является единичным случаем.

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