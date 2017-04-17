Два человека пострадали в церкви Эссена

17.04.2017 09:35 · 0 комментариев

В Страстную пятницу, 14.04.2017, во время мессы в Эссене, в которой участвовали около 500 верующих, разразилась паника. Панику вызвал подозрительный мужчина, который оказался неопасным. На место происшествия прибыло вооруженное подразделение полиции.

Как сообщает «WAZ», примерно около 18 часов мужчина, который показался подозрительным, вошел в церковь Святого Томаса Моруса в округе Фогельхайм (Vogelheim). Когда потом послышался громкий взрыв, возникла паника, и люди бросились к выходу. Одна женщина и ребенок получили легкие ранения, сообщает газета со ссылкой на полицию. Мужчина выглядел как араб. Газета «Bild» сообщает, что посетители были испуганы именно потому, что он выглядел как араб, и его поведение было странным. По словам свидетелей, мужчина ходил вдоль деревянных скамеек и царапал их.

Полицию сразу же вызвали несколько человек. Вооруженные автоматами полицейские прибыли в церковь. К этому времени подозрительного мужчину уже задержали прихожане. Но быстро выяснилось, что он не представляет опасности, так как не вооружен. Возможно, этот человек был психически болен. Также неясно, что стало причиной громкого взрыва, который вызвал панику.

прихожане, Страстная пятница, церковь