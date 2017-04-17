Раненый полицейскими мужчина умер в Херне

17.04.2017 09:33   ·   0 комментариев

© abr68 - Fotolia.com

© abr68 — Fotolia.com

В субботу, 15.04.2017, в Херне (Herne) полицейские ранили мужчину. 30-летний раненый вскоре умер в больнице. Как сообщает издание «WAZ», мужчина сидел с большим ножом на диване на улице в Херне. Полиция говорит, что у него было «намерение совершить самоубийство».

Когда полицейские попытались успокоить 30-летнего мужчину и призвали его положить нож, он стал угрожать им своим оружием. Полицейские стреляли в него и ранили его так сильно, что он позже умер в больнице. В соответствии с информацией «WAZ», одна из полицейских также была ранена шальной пулей.

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