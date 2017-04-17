Бывший Папа Бенедикт XVI отпраздновал 90-летний юбилей

17.04.2017 09:31 · 0 комментариев

Уже в течение четырех лет Папа Бенедикт XVI живет как затворник за стенами Ватикана. Однако на свое 90-летие в Пасхальное воскресенье почетный Папа вновь открыл свои двери для гостей. В пасхальные выходные к нему прибыли баварские горные стрелки, его брат Георг, а также премьер-министр Хорст Зеехофер. И, конечно же, по случаю праздника состоялось торжественное богослужение.

Йозеф Ратцингер, родившийся 16 апреля 1927 года в Марктле-на-Инне (Marktl am Inn) недалеко от границы с Австрией, уже сейчас занял в католической церкви место в качестве исторического папы. Он является главой церкви, который своей отставкой в 2013 году предоставил своему преемнику возможность самому определять окончание своего понтификата.

Ратцингер был избран 19 апреля 2005 года в качестве первого немецкого папы почти за последние 500 лет. Защитивший диссертацию уже в возрасте 29 лет, а затем преподававший в качестве профессора в Мюнхене, Бонне, Мюнстере, Тюбингене и Регенсбурге, Ратцингер пытался объяснить веру в основном сточки зрения разума.

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