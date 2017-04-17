Количество заявлений о предоставлении убежища уменьшилось на две трети

17.04.2017 09:29 · 0 комментариев

Количество беженцев, прибывающих в Германию каждый месяц, в основном остается стабильным с начала года. Как объявило Министерство внутренних дел (Bundesinnenministerium), с января по март прибыло около 47 300 лиц, ищущих убежища, в том числе в марте 14 976, и примерно столько же в предыдущие два месяца. Основными странами происхождения являются Сирия, Ирак и Афганистан. С января по март Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf)) вынесло решение по 222 395 заявлениям с ходатайствами о предоставлении убежища. Около 278 000 заявлений в настоящее время еще ожидают принятия решения.

Большинство заявлений о предоставлении убежища отклоняется или решается иным образом, например, снятием заявки, или потому что другая страна ЕС принимает ответственность на основании дублинской процедуры. Только в каждом втором случае решение Bamf означает, что лица, ищущие убежища, могут остаться в Германии на некоторое время или, по крайней мере, их не депортируют.

С января по март агентство зарегистрировало около 60 000 новых заявлений о предоставлении убежища, что на две трети меньше, чем за тот же период 2016 года. Сравнительные данные за предыдущий год относительно въезда лиц, ищущих убежища, Министерство внутренних дел не сообщает. Это связано с тем, что статистические данные не являются сопоставимыми. Однако, судя по тогдашним данным федеральной полиции и распределении тех, кто ищет помощи, в первом квартале 2017 года прибыло гораздо меньше беженцев, чем за аналогичный период прошлого года.

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