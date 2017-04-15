Фон дер Ляйен: у Бундесвера «огромные проблемы с персоналом»

15.04.2017 10:15 · 0 комментариев

Фон дер Ляйен несет ответственность за безопасность Германии и жизни солдат, но также и за повседневную работу 250 000 сотрудников, так как Бундесвер представляет собой в некотором роде крупную корпорацию.

Превращение Бундесвера в современную организацию, по мнению фон дер Ляйен, только начинается. Она заявила об «огромных проблемах с персоналом»: «Устаревший гражданский сектор, отсутствие системы в подготовке смены и растущие задачи впереди. Это плохое сочетание».

Поскольку женщины допускаются в Бундесвер только в течение последних 15 лет, нужны также культурные изменения. Министр объясняет: «Внезапно организация должна сделать то, что общество сделало за прошедшие 100 лет. Бундесвер не должен быть запыленным клубом вчерашнего дня».

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