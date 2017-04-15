В зоопарке Хеллабрунн умер полярный медведь Йоги

15.04.2017 10:12 · 0 комментариев

Полярный медведь Йоги умер. В минувшие выходные, 08-09.04.2017, у семнадцатилетнего полярного медведя была замечена сильно кровоточащая рана. Ветеринарам зоопарка Хеллабрун (Hellabrunn) удалось остановить кровотечение с помощью неотложной операции. Результаты анализа крови указали на тяжелое заболевание почек.

В четверг, 13.04.2017, его состояние быстро ухудшилось в течение нескольких часов. Тогда ветеринары начали немедленное оказание неотложной помощи. Несмотря на все усилия, вечером Йоги умер.

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