В зоопарке Хеллабрунн умер полярный медведь Йоги
15.04.2017 10:12 · 0 комментариев
Полярный медведь Йоги умер. В минувшие выходные, 08-09.04.2017, у семнадцатилетнего полярного медведя была замечена сильно кровоточащая рана. Ветеринарам зоопарка Хеллабрун (Hellabrunn) удалось остановить кровотечение с помощью неотложной операции. Результаты анализа крови указали на тяжелое заболевание почек.
В четверг, 13.04.2017, его состояние быстро ухудшилось в течение нескольких часов. Тогда ветеринары начали немедленное оказание неотложной помощи. Несмотря на все усилия, вечером Йоги умер.
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Hellabrunn, зоопарк, Йоги, медведь
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