Выпускники Берлина, Бранденбурга и Гамбурга получат новые задания для экзаменов

15.04.2017 10:11   ·   0 комментариев

© Moritz Wussow - Fotolia.com

© Moritz Wussow — Fotolia.com

Взлом сейфа в одной из школ Штутгарта вызвал далеко идущие последствия. Не только в Баден-Вюртемберге в кратчайшие сроки будут заменены для абитура, но и в Гамбурге, Берлине и Бранденбурге. Об этом сообщило новостное агентство DPA после запросов в министерства федеральных земель.

Несколько дней назад в штутгартской гимназии неизвестные лица взломали сейф с актуальными заданиями. Хотя ни одна страница заданий не была украдена, нельзя исключить, что эти документы не были сфотографированы, поэтому задачи больше не могут быть включены в экзамен.

Речь идет о математике, а не об английском языке. В Баден-Вюртемберге около 35 000 учеников в общеобразовательных гимназиях, колледжах, лицеях, вечерних и вальдорфских школах сдают этой весной абитура. Власти всех федеральных земель, затронутых инцидентом, заверили, что пройдут, как было запланировано: 28 апреля – экзамен по английскому языку, а 3 мая – по математике.

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