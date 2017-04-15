Шульц снова отстает от Меркель и даже от Габриэля

15.04.2017 10:09 · 0 комментариев

Канцлер Ангела Меркель, согласно данным опроса ARD о тенденциях личной популярности, теперь снова далеко опережает претендента от СДПГ Мартина Шульца (Martin Schulz). Если бы граждане могли выбирать канцлера напрямую, 46 процентов выбрали бы Меркель и 40 процентов Шульца. В конце марта 45 процентов высказывались в пользу Шульца и 36 процентов выбрали Меркель.

На первом месте списка популярных политиков в настоящее время находится министр финансов Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) (ХДС), рейтинг которого составляет 68 процентов. Рейтинг Меркель вырос на два процента и составляет 62 процента. Это ее лучший показатель с сентября 2015 года.

Шульц потерял четыре процента, только 48 процентов респондентов удовлетворены его работой. Таким образом, кандидат на должность канцлера и новый лидер СДПГ теперь оказался даже позади его предшественника Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel). Министр иностранных дел совершил скачок на девять процентов до 56 процентов поддержки – это его лучшее достижение в опросах ARD.

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