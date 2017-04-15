В Германии распространяется хантавирус

15.04.2017 10:07 · 0 комментариев

В некоторых регионах Германии в настоящее время очень активен один из вирусов. В Баден-Вюртемберге с начала года многие люди болеют так называемым хантавирусом.

С января до середины апреля в департаменте здравоохранения федеральной земли были зарегистрированы 108 случаев. Это на 95 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2016 году в общей сложности было зарегистрировано только 84 случая заболевания. В настоящее время число случаев говорит о повышенной хантавирусной активности в Баден-Вюртемберге. Также и по всей стране, по данным Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut), количество случаев заболеваний, вызванных хантавирусом, увеличилось. Хантавирус передается грызунами. Симптомы болезни похожи на грипп. Кроме того, могут возникнуть гипотензия и почечная дисфункция, и даже почечная недостаточность.

Специалисты советуют избегать, особенно в регионах с большим количеством буковых лесов, контакта с экскрементами грызунов. Контакт с ними возможен также во время деревообработки в лесу и саду, а также при очистке подвалов и конюшен.

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