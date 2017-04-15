Штатные сотрудники работают меньше, чем десять лет назад

15.04.2017 10:05 · 0 комментариев

Сотрудники с неполным рабочим днем в настоящее время работают в Германии в среднем больше, чем десять лет назад. Занятые же полный рабочий день, наоборот, работают меньше. Это следует из ответа федерального правительства на запрос партии Зеленых.

В среднем сотрудник с полным рабочим днем работал в 2016 году всего 1645 часов в год. В 2006 году этот показатель составлял на 47 часов больше. Таким образом, в годовом перерасчете сотрудники с полным рабочим днем работают на неделю меньше, чем десять лет назад. Цифры указывают фактические отработанные часы, дни болезни и отпуска не учитывались.

Сотрудники с неполным рабочим днем в 2016 году работали в среднем 711 часов в год, т.е. на 59 часов больше, чем десять лет назад. Таким образом, они работали в 2016 году немного более 16 часов в неделю, что на один час больше, чем в 2006 году. В письме Министерства труда (Arbeitsministerium) в Бундестаг говорится, что это происходит в основном за счет снижения доли неполной занятости.

занятость, рабочий день, часы работы