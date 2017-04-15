Почти два миллиона жителей Германии зависимы от лекарств

15.04.2017 10:04 · 0 комментариев

Злоупотребление лекарствами в Германии широко распространено, около 1,9 миллиона человек являются зависимыми от них. Все чаще некоторые снотворные и транквилизаторы лицам с обязательным медицинским страхованием назначают по частным рецептам, которые они затем сами оплачивают в аптеке. Это следует из нового «Ежегодника зависимости» («Jahrbuch Sucht») Немецкого центра по вопросам зависимости (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS)), который был представлен в Берлине. Соответственно его данным, полная и систематическая оценка использования этих препаратов нигде не производилась.

Частные назначения не охвачены медицинским страхованием. Поэтому не учтены ни врачи, которые назначают очень много лекарств, ни пациенты, которые выписывают снотворное и транквилизаторы, по возможности, у различных врачей, чтобы всегда иметь достаточный запас. Таким образом, неизвестно, сколько лекарств на самом деле потребляется.

Как правило, транквилизаторы и снотворные следует принимать только в течение короткого периода от восьми до 14 дней. Но две трети назначений указывают на более длительные периоды. Это особенно актуально для пожилых людей в возрасте 65 лет и старше. Две трети из них составляют женщины, у которых в период менопаузы часто начинаются проблемы с депрессивными расстройствами. Исследователи считают непрозрачным также рынок обезболивающих: 70 процентов из 150 миллионов упаковок покупаются без рецепта, часто пациентами, которые уже получили обезболивающие. Пациенты часто неправильно используют эти препараты.

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