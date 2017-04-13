В Германии установлен новый рекорд по перевозке пассажиров

13.04.2017 09:13 · 0 комментариев

Рост объема междугородних железнодорожных перевозок на 5,3% в 2016 году обусловлен расширением услуг и специальных предложений. Более 138 млн. человек воспользовались услугами железнодорожного транспорта в Германии в 2016 году, сообщает railjournal.com. В соответствии с предварительными результатами, опубликованными Федеральным статистическим управлением Германии Destatis, пассажиропоток предприятий железнодорожного транспорта в Германии в 2016 году увеличился на 5,3%.

Число пассажиров железной дороги S-Bahn (Stadtschnellbahn) в 2016 году выросло на 2,2% до 2,6 млрд. пассажиров. В соответcтвии с данными Destatis, начиная с 2004 года спрос на железнодорожные поездки вырос уже на 34,6%. Подобный рост пассажиров объясняется увеличением населения и ростом числа студентов из других европейских стран, обучающихся в Германии.

Число пассажиров, перевезённых легкорельсовым общественным транспортом, по итогам прошлого года увеличилось на 2,2% и составило 4 млрд. человек. В отличие от показателей железных дорог и трамваев, показатели автобусных перевозок остались практически такими же, как и в предыдущие годы, увеличившись всего на 0,5% до 5,3 млрд.

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