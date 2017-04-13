В Германии изымают все учебники с российским Крымом на картах

13.04.2017 09:15 · 0 комментариев

В Германии изымают все учебники с российским Крымом на картах. Информацию об этом распространяет Deutsche Welle, ссылаясь на сведения работников Федерального агентства по вопросам миграции.

Представитель данного ведомства Андреа Брикман выразила сожаление по поводу неправильных данных, указанных в учебнике, одобренном чиновниками. В агентстве не ставили перед собой цель делать политическое заявление или поддерживать Россию в этом противоречивом вопросе. Просто произошла досадная ошибка по невнимательности, – говорит Брикман.

Теперь правительство Германии отзывает все книги с картами, на которых Крым указан как территория РФ. Учебное пособие издавала компания TELC gGmbH, сотрудники которой сообщили о приобретении карты, вызвавшей бурные обсуждения между политиками страны, в Сети. Страны Европейского Союза не признают вхождение Крыма в состав РФ.

Стратегически важный полуостров стал частью России в 2014 году, после проведения референдума. Волеизъявление людей показало, что подавляющее большинство жителей Крыма желает отсоединиться от Украины и вернуться в состав РФ.

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