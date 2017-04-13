Израильский студент приговорен к 10 годам тюрьмы за попытку убийства

13.04.2017 09:17 · 0 комментариев

23-летний гражданин Израиля приговорен к десяти годам тюремного заключения в Германии за покушение на убийство своей бывшей девушки. По информации портала Ynet, молодой человек был студентом одного из немецких высших учебных заведений.

Согласно приговору, израильтянин пытался убить свою 23-летнюю подругу в ее квартире в Аугсбурге после того, как она объявила, что намерена разорвать с ним отношения. Инцидент имел место 4 августа прошлого года. Сообщается, что отношения между ними начались за полгода до этого.

Обвиняемый пытался убедить девушку остаться с ним, но после неудачной попытки взял кухонный нож длиной 10 сантиметров и нанес своей возлюбленной несколько ударов в спину, затем повалил ее на пол и принялся душить.

Увидев, что истекающая кровью девушка потеряла сознание, студент решил, что она умерла и вымыл руки и нож. В это время в дверь квартиры постучали соседи. Они были возмущены криками, доносившимися из-за двери и грозили вызвать полицию. После этого израильтянин покинул дом своей жертвы.

Спустя некоторое время на место прибыла машина «скорой помощи». Пострадавшая была доставлена в одну из местных больниц. Благодаря стараниям врачей, девушку удалось спасти. Нападавший был задержан полицией через несколько дней после инцидента.

В ходе судебного заседания израильский студент утверждал, что не собирался убивать свою подругу. Отец обвиняемого в суде плакал и на иврите умолял судей пощадить его сына, мать во время оглашения приговора потеряла сознание.

gorskie.ru

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