В Дортмунде задержан подозреваемый в теракте

13.04.2017 09:08 · 0 комментариев

В Германии полицейские задержали подозреваемого в совершении взрывов рядом с автобусом футбольного клуба «Боруссия» в Дортмунде. Об этом сообщает сайт газета Bild, не уточняя подробностей.

Между тем Генпрокуратура ФРГ заявила, что считает произошедшее в Дортмунде актом терроризма.

«Обстоятельства преступления позволяют говорить о его террористической подоплеке, поэтому расследование мы взяли на себя», — сообщил представитель ведомства, передает РИА Новости.

Три взрыва рядом с автобусом футбольной команды прогремели 11 апреля за час до матча, в котором должными были участвовать спортсмены. Пострадал один человек. Рядом с местом ЧП было найдено еще одно подозрительное устройство и две записки. По неофициальным данным, в одной из них содержатся угрозы убить «12 неверных» из-за того что самолеты «Торнадо» летают над «землей халифата».

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