Барак Обама приедет в День церкви в Берлин

13.04.2017 09:06 · 0 комментариев

Бывший президент США Барак Обама примерно через шесть недель приедет в Германию. 25 мая 55-летний Обама вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель примет участие в круглом столе в евангелической церкви в Берлине.

В начале большого праздника веры с 24 по 28 мая в Берлине ожидается около 140 000 посетителей, а на лужайке на Эльбе у ворот Виттенберга на заключительную службу – около 200 000 человек. В этот раз она пройдёт под знаком 500 лет Реформации.

В течение восьми лет Обама был президентом США и в начале года передал свой пост Дональду Трампу. 55-летний Обама когда-то принадлежал к церкви в Чикаго в качестве социального работника. В ноябре прошлого года он был в последний раз в качестве президента в Германии и посетил Берлин.

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