Пыль Сахары приносит бактерии и грибки

13.04.2017 09:04   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

Пустынные бури над Северной Африкой несут Сахары в Европу. До сих пор жителей Германии особенно раздражали красноватые отложения на автомобилях, окнах и мебели. В настоящее время специалисты более внимательно изучили пыль и получили поразительные результаты.

Пыль, перенесенная в 2014 году из Сахары в Центральную Европу, может быть более опасной, чем считалось ранее. В отложениях пыли исследователи из Италии и Австрии неожиданно обнаружили много разнообразных микроорганизмов, таких как и из пустыни.

Зимой вредные частицы могут накапливаться в слоях льда и снега, говорится в докладе учёных. Возможные последствия: вытеснение местных видов и повышенный риск для здоровья людей, животных и растений. Исследователи рекомендуют провести дальнейшие исследования, чтобы лучше оценить, насколько велика эта опасность на самом деле.

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