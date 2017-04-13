Специалисты в шоке: ЕС разрешил пожароопасные изоляционные панели в Германии

13.04.2017 09:02 · 0 комментариев

С 16 октября 2016 года для изоляционных материалов применяются стандарты ЕС. Они не соответствуют немецкому стандарту и рассматриваются экспертами как недостаточные. Проблема состоит в том, что с этого времени новые изоляционные материалы не проверяются надлежащим образом на их свойства в случае пожара.

Стандарты ЕС не предусматривают, например, положений о реакции изоляционных материалов на тление. «Учитывая вирулентность таких случаев пожара, существуют значительные риски, особенно при непроверенной теплоизоляции из полистирола», говорится во внутреннем документе Главного строительного объединения (Bauhauptverband), о чём сообщает издание «Welt».

До октября государства-члены ЕС могли заполнять существующие пробелы в области стандартизации по их собственным стандартам, то есть производители должны были адаптироваться к ЕС и поддерживать национальные стандарты. В настоящее время такой возможности для стран ЕС больше не существует. Сейчас действуют только правила ЕС, так как ЕС хочет предотвратить использование странами их индивидуальных стандартов для поддержки собственной промышленности и исключения конкуренции производителей из других стран.

изоляционные материалы, пожароопасность, строительство