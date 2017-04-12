Берлинскую стену закроют забором

12.04.2017 11:07 · 0 комментариев

Власти Германии приняли решение защитить одну из главных достопримечательностей Берлина. Вокруг Берлинской стены планируется возвести защитное ограждение.

Берлинская стена — одна из самых известных достопримечательностей Берлина и памятник целой эпохи в истории Старого Света. Однако, с тех пор, как она перестала выполнять свою основную функцию, время не пощадило самую знаменитую стену Европы.

Спустя более 25 лет после «падения» Берлинской стены, немецкие власти приняли решение возвести защитное ограждение, чтобы замедлить разрушение достопримечательности.

Главной причиной стал большой наплыв туристов, которые представляют угрозу для граффити, нанесенных на сохранившиеся участки стены. Все рисунки составляют галерею East Side Gallery, отдельные фрагменты которой были в разное время повреждены.

«Нам несколько раз приходилось арестовывать людей и отправлять в суд, и не хотелось бы, чтобы это повторилось», — объясняет директор художественной инициативы и менеджер галереи Кани Алави.

Он уточняет, что многие посетители пытаются забрать кусочек стены на память или нарисовать свое граффити поверх уже существующих.

Защитные барьеры будут установлены к лету 2018 года.

Сохранившиеся участки Берлинской стены имеют большую художественную ценность благодаря рисункам уличных художников, отражающих политические события 1990-х годов. East Side Gallery является самой длинной в мире художественной галереей под открытым небом с постоянной экспозицией, ее длина составляет 1316 метров.

Начали возводить Берлинскую стену почти 56 лет назад. Созданная фактически за одну ночь 155-километровая стена стала отправной точкой противостояния, известного в истории как Холодная война. Однако, та стена, которая была возведена в 1961 году имеет мало общего с тем сооружением, которое «пало» в 1989-м.

К концу 80-х годов символическое сооружение превратилось в полноценное укрепление, представлявшее собой сложный комплекс из бетонного ограждения высотой в среднем 3,6 метра, ограждения из металлической сетки, сигнального ограждения под электрическим напряжением, земляных рвов, противотанковых укреплений на отдельных участках, 302 сторожевых вышек и других пограничных сооружений, полосы из острых шипов длиной в 14 км и контрольно-следовой полосы с постоянно разравниваемым песком.

В октябре 1990 последовало вступление земель бывшей ГДР в ФРГ, и Берлинская стена была за несколько месяцев снесена. Лишь малые части её решено сохранить как памятник для последующих поколений. Сегодня части Берлинской стены стоят в напоминание о прошлом в Берлине и в 140 других местах во всем мире.

Денис Киреев

www.euromag.ru

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