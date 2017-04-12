Пожар в Бремерхафене: соседи ловили прыгающих из окон детей

12.04.2017 11:12   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

В понедельник вечером, 10.04.2017, в многоквартирном доме в городе Бремерхафен (Bremerhaven) разыгралась драматическая сцена. на лестнице за короткое время распространился до крыши. Густой дым блокировал пути эвакуации жителей.

Многие жители выпрыгивали из окон, чтобы спастись. При этом они получили травмы, частично серьезные. Соседи прибежали с одеялами и ловили детей, которые в панике прыгали со второго этажа. Когда приехали , в горящем доме оставались ещё мужчина и мальчик. Они были спасены аварийно-спасательными службами.

В общей сложности во время пожара пострадали 13 человек, одна женщина и две девочки даже получили тяжёлые травмы. До самого утра пожарные боролись с огнем. Что явилось причиной пожара, пока неясно.

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