Аэропорт Берлин-Шёнефельд был закрыт из-за подозрительного предмета

12.04.2017 11:05 · 0 комментариев

Терминал А аэропорта Берлин-Шёнефельд (Berlin-Schönefeld) был закрыт днем во вторник, 11.04.2017, из-за подозрительного предмета. Однако федеральная полиция уже объявила, что найденный объект не является опасным.

Как заявила федеральная полиция, около 11 утра в кафе «Marché Arabica» на первом этаже терминала А был обнаружен подозрительный пакет. Специальное подразделение исследовало предмет, но чуть позже классифицировало его как неопасный.

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