Возле автобуса дортмундской «Боруссии» взорвались бомбы

12.04.2017 11:03 · 0 комментариев

Перед четвертьфинальной игрой «Боруссии» с командой Монако в Лиге чемпионов произошёл инцидент. Возле автобуса команды случился взрыв. Сообщают о трех взрывных устройствах. Один человек был ранен. Игра была отменена и перенесена на среду, 12.04.2017.

В результате взрыва был ранен защитник Марк Бартра (Marc Bartra). Это подтвердил во вторник вечером, 11.04.2017, менеджер «Боруссии» Ганс-Йоахим Ватцке (Hans-Joachim Watzke). ФК также объявил через Twitter, что Бартра в настоящее время находится в больнице. По словам руководителя ФК, он повредил руку.

Полиция сообщила, что возле автобуса команды «Боруссия» взорвались три бомбы. Взрывное устройство было, очевидно, заложено перед автобусом на улице. Полиция исследовала место аварии с помощью дрона в поисках других взрывных устройств.

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