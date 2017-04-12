Германия является мировым лидером в области налогов

12.04.2017 11:01 · 0 комментариев

Многие работники никак не могут привыкнуть к раздражению, когда каждый месяц снова видят по зарплатной квитанции, сколько из более или менее с трудом заработанной зарплаты уходит в налоговую инспекцию и органы социального обеспечения.

В международном масштабе Германия достигла особенно высоких отчислений, и в прошлом году положение местных работников даже ухудшилось. Это результат расчета Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)), форума в основном богатых промышленно развитых стран.

Согласно полученным данным, Германия является мировым лидером в области налогов и сборов. Особенно впечатляюще иллюстрирует эту ситуацию модель для работника без семьи. По расчетам экспертов ОЭСР, у одинокого работника без детей из 100 евро зарплаты остаётся чуть более 60 евро. Почти 40 евро он должен заплатить в налоговую инспекцию и органы социального обеспечения.

Этот показатель является рекордным среди стран богатого мира; только в Бельгии работнику остаётся меньше от заработной платы. В среднем в 35 странах ОЭСР работники сохраняют из 100 евро зарплаты почти 75 евро, что намного больше, чем в Германии.

заработная плата, налог, налогообложение, отчисление