Правоохранители задержали крупную партию наркотиков

11.04.2017 10:21   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Berliner Morgenpost, YouTube

Видеокадр пользователя Berliner Morgenpost, YouTube

Правоохранительные органы ФРГ обнаружили 384 кг кокаина в контейнерах с бананами из Эквадора. Об этом 10 апреля сообщает Associated Press.

Сотни килограммовых упаковок с порошкообразным веществом были спрятаны в 26 контейнерах с бананами.

После экспертизы нескольких образцов оказалось, что порошкообразное вещество является кокаином.

В одном из контейнеров обнаружен GPS-передатчик. Сотрудники полиции считают, что наркоторговцы планировали использовать передатчик для поиска партии наркотиков на складе.

Напомним, контейнеры с бананами прибыли в Гамбург, откуда их доставили в город  Леверкузен, расположенный в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

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